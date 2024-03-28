Аксёнова Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Евдокия Евдокимовна

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Место рождения

Иркутская область , Большекашелакское муниципальное образование, п Харик селение Ромоданово

Дата рождения

1923

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Аксёнов Евдоким Федосович

Мать: Аксёнова (Степаненко) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковбасова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Ковбасов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковбасова Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Ковбасов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
07.02.1965

Дочь: Пельцер (Ковбасова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ковбасов Григорий Михайлович

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