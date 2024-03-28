Аксёнова Евдокия Евдокимовна
Место рожденияИркутская область , Большекашелакское муниципальное образование, п Харик селение Ромоданово
Дата рождения1923
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковбасова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Ковбасов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковбасова Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Ковбасов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1965
Дочь: Пельцер (Ковбасова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Ковбасов Григорий Михайлович