Nigul < Niggol Ewald
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1906
Отец: Niggol Johann*-Hinrik
Мать: Niggol (Sõrra) Helene
Крещение
10.08.1906
Бракосочетание
1936
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
27.02.1937
Сын: Nigul < Niggol Tõnu
Мать ребёнка: Nigul < Niggol (Taron) Edith-Karmen
Рождение ребёнка
01.03.1939
Сын: Nigul Jüri
Мать ребёнка: Nigul < Niggol (Taron) Edith-Karmen
Рождение ребёнка
28.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Nigul < Niggol (Taron) Edith-Karmen
Смерть
Неизвестно