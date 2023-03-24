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Nigul < Niggol Ewald

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1906

Отец: Niggol Johann*-Hinrik

Мать: Niggol (Sõrra) Helene

Крещение
10.08.1906
Бракосочетание
1936

Жена: Nigul < Niggol (Taron) Edith-Karmen

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
27.02.1937

Сын: Nigul < Niggol Tõnu

Мать ребёнка: Nigul < Niggol (Taron) Edith-Karmen

Рождение ребёнка
01.03.1939

Сын: Nigul Jüri

Мать ребёнка: Nigul < Niggol (Taron) Edith-Karmen

Рождение ребёнка
28.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nigul < Niggol (Taron) Edith-Karmen

Смерть
Неизвестно

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