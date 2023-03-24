Nigul < Niggol (Taron) Edith-Karmen
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1913
Дата смерти20.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913
Отец: Taron Otto-Woldemar
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
27.02.1937
Сын: Nigul < Niggol Tõnu
Отец ребёнка: Nigul &amp;lt; Niggol Ewald
Рождение ребёнка
01.03.1939
Сын: Nigul Jüri
Отец ребёнка: Nigul &amp;lt; Niggol Ewald
Рождение ребёнка
28.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Nigul &amp;lt; Niggol Ewald
Смерть
20.05.1984
Похороны
Неизвестно