Nigul < Niggol (Taron) Edith-Karmen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nigul < Niggol (Taron) Edith-Karmen

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1913

Дата смерти

20.05.1984

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913

Отец: Taron Otto-Woldemar

Мать: Taron-Tarelaid Olga-Elisabeth

Бракосочетание
1936

Муж: Nigul &amp;amp;lt; Niggol Ewald

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1937

Сын: Nigul < Niggol Tõnu

Отец ребёнка: Nigul &amp;amp;lt; Niggol Ewald

Рождение ребёнка
01.03.1939

Сын: Nigul Jüri

Отец ребёнка: Nigul &amp;amp;lt; Niggol Ewald

Рождение ребёнка
28.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Nigul &amp;amp;lt; Niggol Ewald

Смерть
20.05.1984
Похороны
Неизвестно
Таллин, Ревельский уезд
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