Niggol (Sõrra) Helene
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1871
Отец: Sõrra Jaan
Мать: Sõrra (Ernits) Marri
Бракосочетание
27.12.1897
Maarja kirik, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
09.01.1900
Сын: Niggol Friedrich
Отец ребёнка: Niggol Johann*-Hinrik
Рождение ребёнка
10.12.1902
Дочь: (Niggol) Hilda
Отец ребёнка: Niggol Johann*-Hinrik
Рождение ребёнка
31.07.1906
Сын: Nigul < Niggol Ewald
Отец ребёнка: Niggol Johann*-Hinrik
Рождение ребёнка
21.08.1908
Дочь: (Niggol) Olga-Emilie
Отец ребёнка: Niggol Johann*-Hinrik
Смерть
Неизвестно