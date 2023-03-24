Niggol (Sõrra) Helene 30.05.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Niggol (Sõrra) Helene

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1841 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1871

Отец: Sõrra Jaan

Мать: Sõrra (Ernits) Marri

Бракосочетание
27.12.1897

Муж: Niggol Johann*-Hinrik

Maarja kirik, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
09.01.1900

Сын: Niggol Friedrich

Отец ребёнка: Niggol Johann*-Hinrik

Рождение ребёнка
10.12.1902

Дочь: (Niggol) Hilda

Отец ребёнка: Niggol Johann*-Hinrik

Рождение ребёнка
31.07.1906

Сын: Nigul < Niggol Ewald

Отец ребёнка: Niggol Johann*-Hinrik

Рождение ребёнка
21.08.1908

Дочь: (Niggol) Olga-Emilie

Отец ребёнка: Niggol Johann*-Hinrik

Смерть
Неизвестно

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