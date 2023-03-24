Niggol Friedrich 09.01.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Niggol Friedrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1900

Дата смерти

27.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1900

Отец: Niggol Johann*-Hinrik

Мать: Niggol (Sõrra) Helene

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nigol (Viederfeld) Erika Auguste

Рождение ребёнка
02.08.1925

Дочь: Voore (Nigol (Nigol / Niggol) Hedo-Anita

Мать ребёнка: Nigol (Viederfeld) Erika Auguste

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
27.05.1942
Таллин, Эстонская ССР
Причина смерти: tiisikusse (туберкулёз)

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