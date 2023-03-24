Niggol Friedrich
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1900
Дата смерти27.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1900
Отец: Niggol Johann*-Hinrik
Мать: Niggol (Sõrra) Helene
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1925
Дочь: Voore (Nigol (Nigol / Niggol) Hedo-Anita
Мать ребёнка: Nigol (Viederfeld) Erika Auguste
Смерть
27.05.1942
Причина смерти: tiisikusse (туберкулёз)