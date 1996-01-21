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Nigol (Viederfeld) Erika Auguste

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1902

Дата смерти

21.01.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Niggol Friedrich

Рождение ребёнка
02.08.1925

Дочь: Voore (Nigol (Nigol / Niggol) Hedo-Anita

Отец ребёнка: Niggol Friedrich

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
21.01.1996

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