Nigol (Viederfeld) Erika Auguste
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1902
Дата смерти21.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Niggol Friedrich
Рождение ребёнка
02.08.1925
Дочь: Voore (Nigol (Nigol / Niggol) Hedo-Anita
Отец ребёнка: Niggol Friedrich
Таллин, Эстонская ССР
Смерть
21.01.1996