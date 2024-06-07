Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 28.03.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1975

Отец: Кардаков ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

Мать: Карадкова (Новокшонова) ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кураленко АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
31.10.1998

Сын: Кураленко ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Кураленко АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
07.03.2001

Сын: Кураленко АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Кураленко АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
12.01.2007

Сын: Кураленко СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Кураленко АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

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