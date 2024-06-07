Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1998
Сын: Кураленко ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Кураленко АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Рождение ребёнка
07.03.2001
Сын: Кураленко АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Кураленко АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Рождение ребёнка
12.01.2007
Сын: Кураленко СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Кураленко АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ