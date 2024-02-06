Карадкова (Новокшонова) ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 12.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карадкова (Новокшонова) ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1948

Дата смерти

06.02.2024

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948

Отец: Новокшонов Алексей Фомич

Мать: Новокшонова (Дульцева) Вера Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карадков ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ

Отец ребёнка: Кардаков ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардаков ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

Рождение ребёнка
28.03.1975

Дочь: Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Отец ребёнка: Кардаков ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

Рождение ребёнка
19.08.1985

Дочь: Карадкова ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

Отец ребёнка: Кардаков ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

Смерть
06.02.2024

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