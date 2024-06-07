Кураленко АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 02.05.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кураленко АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
31.10.1998

Сын: Кураленко ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
07.03.2001

Сын: Кураленко АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Рождение ребёнка
12.01.2007

Сын: Кураленко СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

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