Кураленко АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1998
Сын: Кураленко ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
Рождение ребёнка
07.03.2001
Сын: Кураленко АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
Рождение ребёнка
12.01.2007
Сын: Кураленко СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Кураленко (Кардакова) НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА