Прохор Яковлев
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1891
Жена: Дария Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1893
Дочь: Татьяна Прохорова
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Рождение ребёнка
07.03.1896
Сын: Александр Прохоров
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Рождение ребёнка
01.05.1898
Сын: Пётр Прохоров
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Рождение ребёнка
10.12.1899
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Рождение ребёнка
02.07.1902
Дочь: Ольга Прохорова
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: Ефросиния Прохорова
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Смерть
Неизвестно