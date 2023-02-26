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Прохор Яковлев

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1891

Жена: Дария Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1893

Дочь: Татьяна Прохорова

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1896

Сын: Александр Прохоров

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Пётр Прохоров

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1899

Дочь: Анна Прохорова

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1902

Дочь: Ольга Прохорова

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: Ефросиния Прохорова

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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