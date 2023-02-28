Дария Косьмина
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти25.02.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Косьма Стефанов
Мать: Елизавета Мартинова
Бракосочетание
06.11.1891
Муж: Прохор Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1893
Дочь: Татьяна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Яковлев
Рождение ребёнка
07.03.1896
Сын: Александр Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Яковлев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.05.1898
Сын: Пётр Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Яковлев
Рождение ребёнка
10.12.1899
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Яковлев
Рождение ребёнка
02.07.1902
Дочь: Ольга Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Яковлев
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: Ефросиния Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Яковлев
Смерть
25.02.1904
Причина смерти: от родов