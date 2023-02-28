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Дария Косьмина

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

25.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Косьма Стефанов

Мать: Елизавета Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1891

Муж: Прохор Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1893

Дочь: Татьяна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1896

Сын: Александр Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Яковлев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Пётр Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1899

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1902

Дочь: Ольга Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: Ефросиния Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.02.1904
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
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