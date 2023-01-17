Седунова (Игнашева) Евстолия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седунова (Игнашева) Евстолия Федоровна

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Место рождения

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

05.09.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1899

Отец: Игнашев Федор Алексеевич

Мать: Игнашева Анна Ивановна

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1925

Сын: Седунов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Седунов Алексей Николаевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седунов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Седунов Алексей Николаевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седунов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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