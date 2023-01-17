Седунова (Игнашева) Евстолия Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.09.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1899
Отец: Игнашев Федор Алексеевич
Мать: Игнашева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1925
Сын: Седунов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Седунов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седунов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Седунов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно