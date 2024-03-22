Игнашева (Ванчикова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашева (Ванчикова) Анна Ивановна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.02.1898

Дочь: Игнашева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Игнашев Федор Алексеевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.09.1899

Дочь: Седунова Евстолия Федоровна

Отец ребёнка: Игнашев Федор Алексеевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.

Дочь: Игнашева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Игнашев Федор Алексеевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
?.03.1914

Сын: Игнашев Николай Федорович

Отец ребёнка: Игнашев Федор Алексеевич

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнашев Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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