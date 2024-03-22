Игнашева (Ванчикова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Игнашева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Игнашев Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
05.09.1899
Дочь: Седунова Евстолия Федоровна
Отец ребёнка: Игнашев Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.
Дочь: Игнашева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Игнашев Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
?.03.1914
Сын: Игнашев Николай Федорович
Отец ребёнка: Игнашев Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно