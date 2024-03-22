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Седунов Алексей Николаевич

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.05.1925

Сын: Седунов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Седунова Евстолия Федоровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седунов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Седунова Евстолия Федоровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седунова Евстолия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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