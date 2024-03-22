Седунов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1925
Сын: Седунов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Седунова Евстолия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седунов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Седунова Евстолия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно