Григорий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартена Феодотова

Рождение ребёнка
13.03.1838

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Мартена Феодотова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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