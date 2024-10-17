Григорий Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартена Феодотова
Рождение ребёнка
13.03.1838
Сын: Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Мартена Феодотова
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно