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Алексей Григорьев

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.03.1838

Дата смерти

06.07.1838

Пол

Мужской

Отец

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1838

Отец: Григорий Трофимов

Мать: Мартена Феодотова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
13.03.1838
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни брат ее родной Алексей Федотов и деревни Клишино солдатка Мария Петрова
Смерть
06.07.1838
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно

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