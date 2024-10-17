Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рождения13.03.1838
Дата смерти06.07.1838
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1838
Отец: Григорий Трофимов
Мать: Мартена Феодотова
Крещение
13.03.1838
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни брат ее родной Алексей Федотов и деревни Клишино солдатка Мария Петрова
Смерть
06.07.1838
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно