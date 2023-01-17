Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Егорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Егор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785