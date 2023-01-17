Дарья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Егорович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Егорович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Егор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1785
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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