Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Егор Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно