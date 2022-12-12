Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Егорович

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Место рождения

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Егор Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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