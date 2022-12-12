Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Василий Егорович
Мать: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно