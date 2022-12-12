Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Васильевич

Дмитрий Васильевич

avatar

Место рождения

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Василий Егорович

Мать: Дарья Никифоровна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close