Бутусовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутусовъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Бутусовъ Григорий

Мать: Бутусова Катерина Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хардина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Бутусова) Прасковья

Мать ребёнка: Хардина Прасковья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бутусовъ Захаръ

Мать ребёнка: Хардина Прасковья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бутусовъ Василий

Мать ребёнка: Хардина Прасковья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бутусовъ Сергей

Мать ребёнка: Хардина Прасковья Иванова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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