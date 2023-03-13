Бутусовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Бутусовъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Бутусова) Прасковья
Мать ребёнка: Хардина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бутусовъ Захаръ
Мать ребёнка: Хардина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бутусовъ Василий
Мать ребёнка: Хардина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бутусовъ Сергей
Мать ребёнка: Хардина Прасковья Иванова