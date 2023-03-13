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Хардина Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутусовъ Василий

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Бутусова) Прасковья

Отец ребёнка: Бутусовъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бутусовъ Захаръ

Отец ребёнка: Бутусовъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бутусовъ Василий

Отец ребёнка: Бутусовъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бутусовъ Сергей

Отец ребёнка: Бутусовъ Василий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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