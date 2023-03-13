Бутусова Катерина Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Бутусовъ Василий
Отец ребёнка: Бутусовъ Григорий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Бутусовъ Григорий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Бутусовъ Андрей
Отец ребёнка: Бутусовъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бутусовъ Григорий