Воликов Кондрат Панкратович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Воликов Понкрат
Мать: ?
Бракосочетание
29.10.1889
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Таисия Кондратьевна
Мать ребёнка: Воликова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Прийменко Захария Кондтатьевна
Мать ребёнка: Воликова Александра Михайловна
Бракосочетание
06.11.1916
Жена: Волик Ирина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно