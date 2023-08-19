Воликова (Прийменко) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиДо 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Прийменко Михаил
Мать: ?
Бракосочетание
29.10.1889
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Таисия Кондратьевна
Отец ребёнка: Воликов Кондрат Панкратович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Прийменко Захария Кондтатьевна
Отец ребёнка: Воликов Кондрат Панкратович
Смерть
До 1916
Похороны
Неизвестно