Воликова (Прийменко) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воликова (Прийменко) Александра Михайловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1869

Дата смерти

До 1916

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Прийменко Михаил

Мать: ?

Бракосочетание
29.10.1889

Муж: Воликов Кондрат Панкратович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Таисия Кондратьевна

Отец ребёнка: Воликов Кондрат Панкратович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Прийменко Захария Кондтатьевна

Отец ребёнка: Воликов Кондрат Панкратович

Смерть
До 1916
Похороны
Неизвестно
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