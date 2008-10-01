Белова (Лукшина) Фаина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Лукшина) Фаина Дмитриевна

Место рождения

д.Боковая, Семеновский р-н, Горьковская обл.

Дата рождения

1936

Дата смерти

?.10.2008

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Лукшин Дмитрий Андреевич

Мать: Лукшина (Солдатова) Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Юрий Александрович

Смерть
?.10.2008

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