Белова (Лукшина) Фаина Дмитриевна
Место рожденияд.Боковая, Семеновский р-н, Горьковская обл.
Дата рождения1936
Дата смерти?.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2008