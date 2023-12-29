Лукшина (Солдатова) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукшина (Солдатова) Клавдия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

08.06.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукшин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Белова (Лукшина) Фаина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич

Смерть
08.06.1969
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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