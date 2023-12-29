Лукшина (Солдатова) Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти08.06.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Белова (Лукшина) Фаина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукшин Дмитрий Андреевич
Смерть
08.06.1969
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно