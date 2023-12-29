Белов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Юрий Александрович

Место рождения

д. Хмелевка, Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Лукшина) Фаина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Лукшина) Фаина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Лукшина) Фаина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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