Тихонов Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Тихонов Семен Васильевич
Мать: Тихонова ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тихонов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Тихонова Катерина Степановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Тихонова Катерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно