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Тихонов Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Тихонов Семен Васильевич

Мать: Тихонова ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тихонов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Тихонова Катерина Степановна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Тихонова Катерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Катерина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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