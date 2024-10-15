Тихонова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Тихонов Иван Семенович

Отец ребёнка: Тихонов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тихонов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Тихонов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Тихонов Василий Семенович

Отец ребёнка: Тихонов Семен Васильевич

Смерть
До 1858

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