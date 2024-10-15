Тихонова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Тихонов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тихонов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Тихонов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Тихонов Василий Семенович
Отец ребёнка: Тихонов Семен Васильевич
Смерть
До 1858