Дорошенко Михаил Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти29.03.1798 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Дорошенко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Дорошенко Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Дорошенко Иван Михайлович
Мать ребёнка: Дорошенко Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Дорошенко Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Дорошенко Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Дорошенко Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Дорошенко Анастасия Федоровна
Смерть
29.03.1798 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь