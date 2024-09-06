Дорошенко Михаил Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Михаил Михаилович

Дорошенко Михаил Михаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

29.03.1798 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Дорошенко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Дорошенко Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Дорошенко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Дорошенко Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Дорошенко Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Дорошенко Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Дорошенко Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Дорошенко Анастасия Федоровна

Смерть
29.03.1798 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.