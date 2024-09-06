Дорошенко Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти25.08.1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Дорошенко Марк Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Дорошенко Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1797 ст.
Сын: Дорошенко Даниил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
20.03.1801 ст.
Дочь: Дорошенко Дарья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Кравченко (Дорошенко) Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.08.1835 ст.
Похороны
27.08.1835 ст.
Успенская церковь