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Дорошенко Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

25.08.1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Дорошенко Михаил Михаилович

Мать: Дорошенко Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Дорошенко Марк Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Дорошенко Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1797 ст.

Сын: Дорошенко Даниил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
20.03.1801 ст.

Дочь: Дорошенко Дарья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Кравченко (Дорошенко) Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.08.1835 ст.
Погребище, Вінницька область
Похороны
27.08.1835 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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