Дорошенко Иосиф Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
02.09.1796 ст.
Мать ребёнка: Дорошенко Екатерина Демьяновна
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
15.02.1804 ст.
Дочь: Дорошенко Ефросинья Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Свято Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Дорошенко Матрона Иосифовна
Мать ребёнка: Дорошенко Екатерина Демьяновна
Рождение ребёнка
16.02.1805 ст.
Дочь: Дорошенко Фотина Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Свято Михайловская церковь
Рождение ребёнка
30.07.1807 ст.
Сын: Дорошенко Евдоким Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Дорошенко Матрона Иосифовна
Мать ребёнка: Дорошенко Екатерина Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Дорошенко Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Дорошенко Екатерина Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Дорошенко Захарий Иосифович
Мать ребёнка: Дорошенко Екатерина Демьяновна
Смерть
Неизвестно