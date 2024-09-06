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Дорошенко Иосиф Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Дорошенко Михаил Михаилович

Мать: Дорошенко Анастасия Федоровна

Бракосочетание
До 1795

Жена: Дорошенко Екатерина Демьяновна

Рождение ребёнка
02.09.1796 ст.

Сын: Дорошенко Иван Иосифович

Мать ребёнка: Дорошенко Екатерина Демьяновна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
15.02.1804 ст.

Дочь: Дорошенко Ефросинья Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Свято Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Дорошенко Матрона Иосифовна

Мать ребёнка: Дорошенко Екатерина Демьяновна

Рождение ребёнка
16.02.1805 ст.

Дочь: Дорошенко Фотина Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Свято Михайловская церковь
Рождение ребёнка
30.07.1807 ст.

Сын: Дорошенко Евдоким Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Дорошенко Матрона Иосифовна

Мать ребёнка: Дорошенко Екатерина Демьяновна

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Дорошенко Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Дорошенко Екатерина Демьяновна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Дорошенко Захарий Иосифович

Мать ребёнка: Дорошенко Екатерина Демьяновна

Смерть
Неизвестно

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