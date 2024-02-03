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Матвей Васильев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

05.05.1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Василий Иванов

Мать: Агриппина Григорьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Максимова

Взята в деревне Варакше, из крестьян помещика Федора Григорьева сына Стрекалова
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Антон Матвеев

Мать ребёнка: Гликерия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Артемий Матвеев

Мать ребёнка: Гликерия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Никита Матвеев

Мать ребёнка: Гликерия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Даниил Матвеев

Мать ребёнка: Гликерия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Акулина Матвеева

Мать ребёнка: Гликерия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.05.1827 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости

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