Матвей Васильев
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смерти05.05.1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: Василий Иванов
Мать: Агриппина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Максимова
Взята в деревне Варакше, из крестьян помещика Федора Григорьева сына Стрекалова
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Антон Матвеев
Мать ребёнка: Гликерия Максимова
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Артемий Матвеев
Мать ребёнка: Гликерия Максимова
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Никита Матвеев
Мать ребёнка: Гликерия Максимова
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Даниил Матвеев
Мать ребёнка: Гликерия Максимова
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Акулина Матвеева
Мать ребёнка: Гликерия Максимова
Смерть
05.05.1827 ст.
От старости