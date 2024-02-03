Акулина Матвеева
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Матвей Васильев
Мать: Гликерия Максимова
Бракосочетание
09.02.1816 ст.
Муж: Андриан Михайлов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1821 ст.
Дочь: Евдокия Андрианова
Отец ребёнка: Андриан Михайлов
Раскольница
Рождение ребёнка
21.05.1821 ст.
Сын: Петр Андрианов
Отец ребёнка: Андриан Михайлов
Раскольник
Рождение ребёнка
13.09.1825 ст.
Дочь: Вера Андрианова
Отец ребёнка: Андриан Михайлов
Раскольница
Рождение ребёнка
06.01.1828 ст.
Дочь: Татьяна Андрианова
Отец ребёнка: Андриан Михайлов
Раскольница
Рождение ребёнка
06.02.1833 ст.
Дочь: Анна Андрианова
Отец ребёнка: Андриан Михайлов
Раскольница
Рождение ребёнка
23.03.1836 ст.
Дочь: Мария Андрианова
Отец ребёнка: Андриан Михайлов
Раскольница
Смерть
Неизвестно