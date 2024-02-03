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Акулина Матвеева

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Матвей Васильев

Мать: Гликерия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.02.1816 ст.

Муж: Андриан Михайлов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1821 ст.

Дочь: Евдокия Андрианова

Отец ребёнка: Андриан Михайлов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
21.05.1821 ст.

Сын: Петр Андрианов

Отец ребёнка: Андриан Михайлов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
13.09.1825 ст.

Дочь: Вера Андрианова

Отец ребёнка: Андриан Михайлов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
06.01.1828 ст.

Дочь: Татьяна Андрианова

Отец ребёнка: Андриан Михайлов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
06.02.1833 ст.

Дочь: Анна Андрианова

Отец ребёнка: Андриан Михайлов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
23.03.1836 ст.

Дочь: Мария Андрианова

Отец ребёнка: Андриан Михайлов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
Неизвестно

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