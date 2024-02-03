Артемий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Матвей Васильев
Мать: Гликерия Максимова
Бракосочетание
28.10.1800 ст.
Жена: Евдокия Захарова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1804 ст.
Сын: Степан Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
24.12.1805 ст.
Дочь: Евгения Артемьева
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
20.11.1807 ст.
Сын: Григорий Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Анисим Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
03.05.1811 ст.
Сын: Тимофей Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Петр Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
01.01.1814 ст.
Сын: Василий Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
08.07.1816 ст.
Сын: Кузьма Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
20.03.1818 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
13.05.1821 ст.
Дочь: Гликерия Артемьева
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
01.05.1824 ст.
Сын: Николай Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Иван Артемьев
Мать ребёнка: Евдокия Захарова
Смерть
Неизвестно