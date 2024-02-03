Артемий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемий Матвеев

Артемий Матвеев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Матвей Васильев

Мать: Гликерия Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.10.1800 ст.

Жена: Евдокия Захарова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1804 ст.

Сын: Степан Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1805 ст.

Дочь: Евгения Артемьева

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1807 ст.

Сын: Григорий Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Анисим Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1811 ст.

Сын: Тимофей Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Петр Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1814 ст.

Сын: Василий Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.07.1816 ст.

Сын: Кузьма Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.03.1818 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1821 ст.

Дочь: Гликерия Артемьева

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1824 ст.

Сын: Николай Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Иван Артемьев

Мать ребёнка: Евдокия Захарова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.