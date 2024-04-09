Ермолаев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Никита

Место рождения

Красноярский острог Енисейская губерния

Дата рождения

До 1712

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1712

Отец: Ермолаев Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Григорий Никитин

Мать ребёнка: Ефимия Гаврилова

Рождение ребёнка
1659

Сын: Ермолаев Ивашко Никитин

Мать ребёнка: Ефимия Гаврилова

Рождение ребёнка
1716

Сын: Ермолаев Иван Никитин

Мать ребёнка: Ефимия Гаврилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Ермолаев Василей Никитин

Мать ребёнка: Ефимия Гаврилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1779
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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