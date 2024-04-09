Ермолаев Никита
Место рожденияКрасноярский острог Енисейская губерния
Дата рожденияДо 1712
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1712
Отец: Ермолаев Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Григорий Никитин
Мать ребёнка: Ефимия Гаврилова
Рождение ребёнка
1659
Мать ребёнка: Ефимия Гаврилова
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Ефимия Гаврилова
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Ефимия Гаврилова
Смерть
До 1779