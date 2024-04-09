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Ермолаев Василей Никитин

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Ермолаев Никита

Мать: Ефимия Гаврилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семенова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Ермолаева) Татьяна Василеева

Мать ребёнка: Мария Семенова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Ермолаева) Федосья Василеева

Мать ребёнка: Мария Семенова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Ермолаев) Евдокия Василеева

Мать ребёнка: Мария Семенова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ермолаева) Федосья 2 Васильева

Мать ребёнка: Мария Семенова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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