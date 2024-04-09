Ермолаев Василей Никитин
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Ермолаев Никита
Мать: Ефимия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Ермолаева) Татьяна Василеева
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Ермолаева) Федосья Василеева
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Ермолаев) Евдокия Василеева
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ермолаева) Федосья 2 Васильева
Мать ребёнка: Мария Семенова
Смерть
Неизвестно