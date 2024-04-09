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Мария Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Василей Никитин

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Ермолаева) Татьяна Василеева

Отец ребёнка: Ермолаев Василей Никитин

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Ермолаева) Федосья Василеева

Отец ребёнка: Ермолаев Василей Никитин

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Ермолаев) Евдокия Василеева

Отец ребёнка: Ермолаев Василей Никитин

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ермолаева) Федосья 2 Васильева

Отец ребёнка: Ермолаев Василей Никитин

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1811
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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