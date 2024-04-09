Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Ермолаева) Татьяна Василеева
Отец ребёнка: Ермолаев Василей Никитин
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Ермолаева) Федосья Василеева
Отец ребёнка: Ермолаев Василей Никитин
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Ермолаев) Евдокия Василеева
Отец ребёнка: Ермолаев Василей Никитин
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ермолаева) Федосья 2 Васильева
Отец ребёнка: Ермолаев Василей Никитин
Смерть
До 1811