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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Карп
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Митрофан
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Никифор
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Борис
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Василий
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Филип
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
До 1690
Сын: Ермолаев Петр Иванов
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
До 1712
Сын: Ермолаев Никита
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
1737
Сын: Ермолаев Кондрат
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ермолаев Савостьян
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Ермолаев Радион
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ермолаев Ларион
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ермолаев Платон
Отец ребёнка: Ермолаев Иван