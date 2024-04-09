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Женский

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Мать

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ЕА
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Карп

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Митрофан

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Никифор

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Борис

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Василий

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Филип

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Рождение ребёнка
До 1690

Сын: Ермолаев Петр Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Рождение ребёнка
До 1712

Сын: Ермолаев Никита

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Рождение ребёнка
1737

Сын: Ермолаев Кондрат

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Рождение ребёнка
1739

Сын: Ермолаев Савостьян

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Ермолаев Радион

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ермолаев Ларион

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ермолаев Платон

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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