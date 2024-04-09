Ермолаев Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690
Отец: Ермолаев Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Дмитрий (Не Его Сын Просто Ничей) (Не Его Сын Просто Ничей)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно