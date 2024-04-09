Ермолаев Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690

Отец: Ермолаев Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Дмитрий (Не Его Сын Просто Ничей) (Не Его Сын Просто Ничей)

Мать ребёнка: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Леонтей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Ермолаев Никифор Петров

Мать ребёнка: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1726

Сын: Ермолаев Тимофей Петров

Мать ребёнка: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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