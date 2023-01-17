Кубряков Николай Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубряков Николай Пименович

Кубряков Николай Пименович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1848 ст.

Дата смерти

После 02.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1880 ст.

Дочь: Кубрякова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кубрякова Анна Ардалионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.

Сын: Кубряков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кубрякова Анна Ардалионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубрякова Анна Ардалионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
После 02.02.1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close