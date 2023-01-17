Кубряков Николай Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1848 ст.
Дата смертиПосле 02.02.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1880 ст.
Дочь: Кубрякова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кубрякова Анна Ардалионовна
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.
Сын: Кубряков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кубрякова Анна Ардалионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 02.02.1930