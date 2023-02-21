Кубрякова (Попова) Анна Ардалионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти10.11.1905 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Попов Ардалион Ефимович
Рождение ребёнка
04.06.1880 ст.
Дочь: Кубрякова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кубряков Николай Пименович
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.
Сын: Кубряков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кубряков Николай Пименович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1905 ст.