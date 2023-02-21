Кубрякова (Попова) Анна Ардалионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубрякова (Попова) Анна Ардалионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

10.11.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Попов Ардалион Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1880 ст.

Дочь: Кубрякова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кубряков Николай Пименович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.

Сын: Кубряков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кубряков Николай Пименович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубряков Николай Пименович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.11.1905 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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