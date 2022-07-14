Кошкин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1948

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1948

Отец: Кошкин Василий Иванович

Мать: Кошкина (Дорофеева) Тая Андреевна

Рождение ребёнка
26.03.1973

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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