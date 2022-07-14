Кошкин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1948
Рождение ребёнка
26.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности