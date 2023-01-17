Гейден Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения29.10.1840
Дата смерти15.06.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1865
Жена: Гейден Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Моллер София Петровна
Мать ребёнка: Гейден Софья Михайловна
Смерть
15.06.1907
Москва, город федерального значения Москва