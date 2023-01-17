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Гейден Пётр Александрович

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Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

29.10.1840

Дата смерти

15.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
27.01.1865

Жена: Гейден Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Моллер София Петровна

Мать ребёнка: Гейден Софья Михайловна

Смерть
15.06.1907
Москва, город федерального значения Москва
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