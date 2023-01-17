Моллер (Гейден) София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моллер (Гейден) София Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.06.1888

Муж: Моллер Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1889

Сын: Моллер Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Моллер Николай Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
1890

Отец: Гейден Пётр Александрович

Мать: Гейден Софья Михайловна

Рождение ребёнка
16.05.1892

Дочь: Моллер Мария Николаевна

Отец ребёнка: Моллер Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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