Моллер (Гейден) София Петровна
женский, родилась 1890
умерла Неизвестно
МатьГейден (Дондукова-Корсакова) Софья Михайловна02.07.1845 г.р.
ОтецГейден Пётр Александрович29.10.1840 г.р.
Супруги
Моллер Николай Николаевич14.10.1866 г.р.
Дети
Моллер Михаил Николаевич22.04.1889 г.р.
Моллер Мария Николаевна16.05.1892 г.р.
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Бракосочетание
08.06.1888
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1889
Отец ребёнка: Моллер Николай Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение
1890
Рождение ребёнка
16.05.1892
Дочь: Моллер Мария Николаевна
Отец ребёнка: Моллер Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно