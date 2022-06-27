Моллер (Гейден) София Петровна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Моллер (Гейден) София Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1890

умерла Неизвестно

Мать
Гейден (Дондукова-Корсакова) Софья Михайловна02.07.1845 г.р.
Отец
Гейден Пётр Александрович29.10.1840 г.р.
Супруги
Моллер Николай Николаевич14.10.1866 г.р.
Дети
Моллер Михаил Николаевич22.04.1889 г.р.
Моллер Мария Николаевна16.05.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.06.1888

Муж: Моллер Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.04.1889

Сын: Моллер Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Моллер Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение
1890

Отец: Гейден Пётр Александрович

Мать: Гейден (Дондукова-Корсакова) Софья Михайловна

Рождение ребёнка
16.05.1892

Дочь: Моллер Мария Николаевна

Отец ребёнка: Моллер Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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