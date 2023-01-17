Моллер (Гейден) София Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.06.1888
Рождение ребёнка
22.04.1889
Отец ребёнка: Моллер Николай Николаевич
Рождение
1890
Отец: Гейден Пётр Александрович
Мать: Гейден Софья Михайловна
Рождение ребёнка
16.05.1892
Дочь: Моллер Мария Николаевна
Отец ребёнка: Моллер Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно