Моллер Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моллер Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.10.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
08.06.1888

Жена: Моллер София Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1889

Сын: Моллер Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Моллер София Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1892

Дочь: Моллер Мария Николаевна

Мать ребёнка: Моллер София Петровна

Смерть
Неизвестно
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