Моллер Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1888
Жена: Моллер София Петровна
Рождение ребёнка
22.04.1889
Мать ребёнка: Моллер София Петровна
Рождение ребёнка
16.05.1892
Дочь: Моллер Мария Николаевна
Мать ребёнка: Моллер София Петровна
Смерть
Неизвестно