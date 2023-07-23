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Проскуряков Ермолай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Проскуряков Иосиф Ерофеевич

Мать: Проскурякова Агафия Васильевна

Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Проскурякова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1859

Сын: Проскуряков Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.12.1861

Сын: Проскуряков Николай Ермолаевич

Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1864

Дочь: Проскурякова Евдокия Ермолаевна

Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1867

Сын: Проскуряков Иосиф Ермолаевич

Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1868

Сын: Проскуряков Агап Ермолаевич

Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1870

Сын: Проскуряков Кирилл Ермолаевич

Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.08.1871

Дочь: Проскурякова Марфа Ермолаевна

Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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