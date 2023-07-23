Проскуряков Ермолай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
23.08.1859
Сын: Проскуряков Андрей Ермолаевич
Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
09.12.1861
Сын: Проскуряков Николай Ермолаевич
Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
09.02.1864
Дочь: Проскурякова Евдокия Ермолаевна
Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
03.04.1867
Сын: Проскуряков Иосиф Ермолаевич
Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
15.03.1868
Сын: Проскуряков Агап Ермолаевич
Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1870
Сын: Проскуряков Кирилл Ермолаевич
Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
28.08.1871
Дочь: Проскурякова Марфа Ермолаевна
Мать ребёнка: Проскурякова Марфа Михайловна
Смерть
Неизвестно