Проскуряков Иосиф Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: Проскуряков Ерофей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Проскурякова Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Проскуряков Ермолай Иосифович
Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно