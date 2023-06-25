Проскуряков Иосиф Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуряков Иосиф Ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Проскуряков Ерофей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Проскурякова Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Проскуряков Ермолай Иосифович

Мать ребёнка: Проскурякова Агафия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Агафия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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