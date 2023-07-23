Проскурякова (Асоскова) Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Асосков Михаил Никифорович
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
23.08.1859
Сын: Проскуряков Андрей Ермолаевич
Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович
Рождение ребёнка
09.12.1861
Сын: Проскуряков Николай Ермолаевич
Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович
Рождение ребёнка
09.02.1864
Дочь: Проскурякова Евдокия Ермолаевна
Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович
Рождение ребёнка
03.04.1867
Сын: Проскуряков Иосиф Ермолаевич
Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович
Рождение ребёнка
15.03.1868
Сын: Проскуряков Агап Ермолаевич
Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович
Рождение ребёнка
10.06.1870
Сын: Проскуряков Кирилл Ермолаевич
Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович
Рождение ребёнка
28.08.1871
Дочь: Проскурякова Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович
Смерть
Неизвестно