Проскурякова (Асоскова) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова (Асоскова) Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Асосков Михаил Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Проскуряков Ермолай Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1859

Сын: Проскуряков Андрей Ермолаевич

Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.12.1861

Сын: Проскуряков Николай Ермолаевич

Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1864

Дочь: Проскурякова Евдокия Ермолаевна

Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1867

Сын: Проскуряков Иосиф Ермолаевич

Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1868

Сын: Проскуряков Агап Ермолаевич

Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1870

Сын: Проскуряков Кирилл Ермолаевич

Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.08.1871

Дочь: Проскурякова Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Проскуряков Ермолай Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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