Курганский Иван Константинович
Место рождениясело Сокулук
Дата рождения12.09.1938
Дата смерти16.11.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
село Сокулук
Рождение ребёнка
01.05.1962
Дочь: Разматова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Курганская Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1969
Сын: Курганский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Курганская Людмила Ивановна
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.2016
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область