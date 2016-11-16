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Курганский Иван Константинович

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Место рождения

село Сокулук

Дата рождения

12.09.1938

Дата смерти

16.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

село Сокулук
Рождение ребёнка
01.05.1962

Дочь: Разматова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Курганская Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1969

Сын: Курганский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Курганская Людмила Ивановна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курганская Людмила Ивановна

Смерть
16.11.2016
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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